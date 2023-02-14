走到餐廳櫃檯前，最怕一時間不知道該怎麼點購，速食品牌SUBWAY推出潛艇堡「鄉村培根雞柳堡」，兩種紮實肉量，搭配指定蔬菜以及重新歸隊的鄉村沙拉醬；豐富口感層層堆疊滿足不同客群的味蕾。

鄉村培根雞柳堡以各式風味麵包搭配嫩雞柳條、香烤培根、萵苣絲、番茄片、青椒絲、英式切片起司，以及近期回歸的鄉村沙拉醬，感受酸甜美味。

必勝客8款大比薩外帶限時199元。（必勝客提供）

喜歡吃比薩的群眾則可以到必勝客享受好康，今起至24日，平日外帶大比薩只要199元，更首次納入超人氣「夏威夷大比薩」、「燻雞絲蘑菇大比薩」等，共8款口味可選，最高現省441元。