六龜區做為高雄市國土計畫整體規劃示範地區，都發局去年4月起舉辦多場在地工作坊及座談會，蒐集關於空間規劃、地方發展、旅宿業輔導等民間意見，轉知中央相關主管機關研議參考，期盼當地未來發展更符合在地居民的期待。

高雄市國土計畫2021年4月公告實施後，指認六龜、美濃、永安、大樹、內門、茂林、桃源、那瑪夏等8處行政區為高市鄉村地區整體規劃優先辦理地區，高市府爭取內政部經費補助，以六龜區做為本市首處辦理整體規劃示範地區。

都發局表示，為了解六龜當地空間發展課題與使用需求，市府自2022年4月起，陸續邀集當地12里里長、區公所及相關公民團體，透過訪談、工作坊及座談會等方式，至地方說明鄉村地區整體規劃辦理重點及後續規劃方式，並聽取地方實際居住、產業及土地使用上的意見。

六龜區做為高雄市國土計畫整體規劃示範地區，都發局去年4月起舉辦多場在地工作坊及座談會，蒐集民間意見。（高市都發局提供／袁庭堯高雄傳真）

高市府除了在六龜地區投入許多建設外，透過人口、居住、產業、交通運輸、公共設施及土地利用等基本資料分析，也藉由民眾參與方式，與地方進行空間發展規劃意見交流，可進一步了解六龜目前土地利用及空間發展課題。

都發局說，對於地方所反映的問題，屬於空間發展規劃的部份，將會納入六龜區鄉村地區整體規劃評估。另當地民眾反映六龜因位於高屏溪自來水水質水量保護區、影響地方發展，也已轉知中央相關主管機關研議參考，至於地方旅宿業者反映輔導使用合法化等議題，後續也會由市府各相關單位持續予以協助。

都發局表示，希望藉由民眾參與工作坊的討論及座談會，讓六龜地區未來的發展，更符合地方民眾的期待。