「青年職得好評計畫」流程圖。（高雄市勞工局提供／崔正綱高雄傳真）

為了讓青年族群們能順利找到工作，高雄市勞工局透過「青年職得好評計畫」，由專業人員以心理測驗、牌卡等工具，協助失業青年了解自我，盤點個人就業優勢，順利突破職場關卡。勞工局呼籲，若有15至29歲且失業期間連續達6個月以上的青年朋友，快來參加職得好評計畫，找到工作後若穩定就業滿3個月，再送3萬元尋職就業獎勵金。

勞工局表示，大學就讀行政管理系的小潔（化名），畢業後擔任過展覽活動人員、獸醫院助理等短期性工作，深感工作能力不足，為增強個人職場競爭力，又報名參加繪圖軟體職訓課程，結訓後積極求職，卻屢屢碰壁，造成小潔自信心低落，甚至對未來能否順利就業產生懷疑。

在對求職感到灰心徬徨時，小潔隨即來到楠梓就業服務站諮商，向就服員吐露因不清楚個人興趣與工作優勢，對未來職涯感到迷茫。就服員評估後，運用「青年職得好評計畫」深度諮詢服務，以職業心理測驗協助小潔探尋職涯方向，了解個人工作特質與優勢，同時協助優化個人履歷及提升面試技巧，整備其尋職技能。

在小潔確立自身優勢所在後，在履歷與面試關卡也有所突破，在短短的2個月內，小潔便成功錄取，目前於連鎖餐飲業擔任服務人員且穩定就業。小潔雖需於農曆年期間排班工作，但其工作表現深受主管與顧客肯定，使得她越來越有自信，未來將持續在職場展現自我光芒。

勞工局表示，依據行政院主計總處公佈統計數據顯示，高雄市2022年失業率為3.6％，為六都最低，其中15至24歲的青年失業率為9.8％，亦為六都最低，而2022年下半年25－29歲青年失業率為5.5％，也明顯較上半年7.1％下降1.6％。

勞工局呼籲，若有15至29歲且失業期間連續達6個月以上的青年朋友，快來參加「青年職得好評計畫」，將由專人提供深度諮詢服務，引領擬定階段性職涯規畫，完成個人專屬職涯履歷表，並陪伴突破重重尋職關卡。此外，若穩定就業滿3個月，再送3萬元尋職就業獎勵金。