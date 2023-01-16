住在高雄田寮的58歲劉姓男子，效仿野人在六龜區羅漢段溪底河床上，自行搭起床鋪居住，過著沒水沒電的原野生活。警方日前獲報，立即與六龜區公所等單位到場會勘並協助劉男前往鳳山街友收容中心安置，免於餐風露宿。

六龜十八羅漢山為自然保護區國有林地，位處溪流河道。當地新威派出所所長林道明於1月13日會同六龜區公所、屏東林務局等單位現勘。

劉男在溪底河床上搭起床鋪，內有個人衣物及棉被等物品，一應俱全。但該地處溪流河道，相當危險，經劉男表示，他原籍台南永康，未婚，年輕時遷至高雄田寮，因故離家，與家人已斷聯繫，沒有固定居所，又無工作，日前經過十八羅漢山，見風景秀麗，就地取材，自搭床鋪過起沒水沒電的原始生活。

經六龜區公所社工人員核報，由警方協助載往高雄市鳳山街友中心收容。警方將積極聯繫社福網絡及轉介機制，讓街友及弱勢族群早日重返健康並回到正常生活。