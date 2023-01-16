台中殺人車禍害2死1傷 光頭男跛腳落網

台中市東區東光園路15日晚間發生1起重大車禍，造成2死1傷，肇事47歲劉姓男駕駛棄車逃逸，在警方追緝下，昨(15)日晚間11時許落網，劉男因左腿受傷纏上繃帶並接受警方酒測，初步無酒駕行為，但神情疲憊，有媒體報導指劉男過往有多次酒駕前科，此次肇逃疑因無照心虛才闖下大禍。

台中市東區振興路15日晚間發生1起重大肇逃車禍，47歲劉姓男子駕駛自小客車，行經案發路口時疑似高速闖紅燈，攔腰撞上2輛機車後即棄車逃逸，根據《ETtoday新聞雲 》報導，47歲劉男過去有多次酒駕前科，去年10月才剛出獄，疑似因駕照遭吊扣處於無照駕駛，因此才會遇警察攔檢不停，造成2死1傷憾事。

臺中市政府警察局第三分局表示，昨晚獲報後迅速派員到場處理，但到場時肇事的劉姓男子已棄車離去，警方隨即組成專案小組，循線積極查緝劉男行跡，於事故發生後3小時，即在劉男友人位於烏日區的住處緝獲劉男到案。劉男到案後警方依規定對其實施酒精濃度檢測，檢測結果為無酒精反應，對於劉男涉刑事責任部分，將積極查處依法從嚴究辦。

分局長楊川呼籲，發生交通事故肇事逃逸涉犯刑責，致人傷害而逃逸者，可處6月以上5年以下有期徒刑，而致人於死或重傷而逃逸者，更可處1年以上7年以下有期徒刑，如駕車不慎與其他車輛發生擦撞，不論車損嚴重性或責任歸屬，皆應撥打110報案，切勿逕自離開。另外，酒後駕車害人害己，千萬別拿自己和他人的生命安全開玩笑，警方將持續強力執法打擊酒駕，請民眾切勿心存僥倖以身試法，共同維護交通安全。