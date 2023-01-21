過年期間，民眾湧入廟裡拜拜祈福。（台中市府觀旅局提供／陳淑娥台中傳真）

春節連假長達10天，是民眾出遊的好機會。（台中市府觀旅局提供／陳淑娥台中傳真）

2023農曆春節到來，隨疫情逐漸趨緩，台中特色古蹟、各大商圈、遊樂園，祭出精彩新春活動、市集以及優惠方案等，台中市府觀光旅遊局邀請民眾把握即將到來的10天春節連假，攜家帶眷來台中，一起橫掃各式年貨，感受豐富的人文歷史，體驗濃濃的年味。

觀旅局表示，農曆春節不可錯過年貨大街；來不及到天津年貨大街參與活動的民眾不用擔心，自除夕起，一中商圈接棒舉辦熱鬧年貨大街，匯集美味小吃、創意市集、親子遊戲等多元主題攤位，吃的、買的、玩的都滿足開心。開幕式也會發放新春發財紅包、開幕摸彩券，當日晚上更舉辦奇幻冒險音樂夜活動；至會員店家消費滿100元，即可獲得摸彩券一張，抽現金200元，共計400名；另外還有《找找HAPPY兔》任務小遊戲，至服務台抽玉兔籤，有機會再拿走美食享用券等好禮，歡迎民眾前來添購新品、旺旺手氣。

觀旅局長陳美秀表示，台中各區人文歷史豐富，適逢農曆春節，適合來場古蹟、文化觀光巡禮。台中市役所規畫《玉兔迎春年年春》、《瑞兔生風來進寶》迎賓活動，讓民眾進館體驗手作DIY、觀賞展覽，在百年建築裡感受歲月流動軌跡，同步體驗台中舊城美好時光。

此外，道禾六藝文化館－台中刑務所演武場也推出《Welcome兔演武場》新春系列活動，於春節前夕邀請到書墨家王子奚，現場創作春聯揮毫；大年初二起還有小蝸牛市集，民眾可逛逛手作甜點、小農產品等特色展攤。摘星山莊春節期間加碼定時導覽，更有微電影「念念」定時播放，於馬廄藝文空間消費買2000元再送好禮。一德洋樓（林懋陽故居）於年初二起持續展出《咆哮年代-音樂時光》與《見道－禪之呼吸》蘇乙宸柴燒茶器創作個展，藝術饗宴不停蹄；而台灣府儒考棚《AFTER PARTY x GLAb：OCCUPIED!》展覽，讓民眾來到百年的建築中，感受的是新時代思維的匯聚。

觀旅局也特別推薦民眾到清水眷村文化園區參訪，復古懷舊氛圍配上年節佈置，洋溢滿滿年華風韻；台中放送局織足計畫－擁抱未來的星辰聯合藝術展，藝術結合公益持續溫暖人心；另外還有梧棲文化出張所、頂街派出所，等著民眾前往一探歷史建物風貌，享受春日飲茶、喝咖啡的愜意。喜歡廟宇氣息的民眾，則可至大甲鎮瀾宮、清水紫雲巖走春拜拜，祈求新年平安吉利，大年初二上午還有機會拿到市長盧秀燕發送的「新春鴻兔」小紅包。另外，麗寶樂園也祭出春節連假優惠，下午4時以後現場購票可享雙人月光票499元，白天到晚上都能開心盡興地玩。

另台中市產業故事館發展協會也推出新春優惠，台中市眷村文化館「方正谷眷村菜」年菜外帶，最低4988元即可享五菜一鍋圍爐套餐，初三至初五舉辦走春市集，邀請大家漫步欣賞眷村風光。喜歡手作的民眾，豐原漆藝館過年期間正常開館，歡迎體驗漆藝DIY活動，並可順遊Sylvia創意小學堂，操作迷你CNC機台刻製專屬作品，或至鄰近的后里木匠兄妹木工房、寶熊漁樂碼頭、北屯大振豐洋傘文創館，試試手氣抽春節限定紅包及福袋好禮。

而霧峰農會酒莊多種燒酎、紀念酒、酒粕商品均推出折扣，滿足遊客送禮需求。全台唯一音樂盒觀光工廠－霧峰台灣現代音樂鈴博物館，春節門票也大有優惠，鄰近的大里丸文食品觀光工廠，報名DIY活動就贈送鮮魚高湯包。海線業者大呷麵本家故事館，推出消費滿額贈送高級保溫瓶，阿聰師芋頭文化館、芋樂大世界則推出琳瑯滿目年節禮盒供選購。以安貝斯品牌聞名的大安甘醇釀酒故事館，也祭出購物折扣與抽抽樂活動，邀請遊客前來品酒，再賞台中海線好風光。

觀旅局補充，台中氣候宜人，自然景觀豐富，2023中台灣元宵燈會「幸福台中」將於2月4日至12日在美拍聖地中央公園盛大展開，想來趟春遊的民眾別錯過。觀旅局也提醒民眾，人潮擁擠時建議佩戴口罩，保護自己也守護他人健康。春節期間活動詳情，請至各景點、商家網站或撥打電話查詢，更多台中活動請見台中觀光旅遊網（https://travel.taichung.gov.tw/）。