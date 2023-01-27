「烈嶼戰地秘境巡禮」帶民眾深入小金門山林探訪戰役史蹟，度過充滿知性的新春假期。(圖／金管處提供)

透過專業講師的導覽，民眾可與地區的人文資產、戰役史蹟零距離的接觸。(圖／金管處提供)

為讓民眾了解金門人文與戰役等各項資源，增進保育知識，金門國家公園管理處今(27)日起一連3天辦理3場共5梯次「春節環境教育活動」，首發1梯次的「烈嶼戰地秘境巡禮」即吸引民眾參與熱烈，一起深入小金門山林探訪戰地秘境，度過了一個充滿知性的新春假期。

金管處表示，這次活動邀請專業講師，一起帶領民眾透過實地導覽，與地區的人文資產、戰役史蹟零距離的接觸。今日首發登場的是「烈嶼戰地秘境巡禮」，由洪清漳老師解說小金門后頭聚落及麒麟山周邊營區的相關軍史，並帶領學員一起走訪許多軍事秘境、碉堡，對於金門擁有這些珍貴的戰役史蹟，參與的民眾一致認為應該好好保存及維護。

金管處指出，系列活動還有1月28日下午邀請黃振良老師與陳炳容老師，解說「太武山12奇景」2梯次、1月29日下午邀請李俊昇老師與胡震彬老師「解說瓊林」的人文景觀、聚落歷史2梯次，要讓民眾在年節期間收穫滿滿、充實心靈。

金管處非常感謝民眾願意在春節假期，一起踏訪這些珍貴的在地資源，金管處亦再籲請參與的民眾共同遵守防疫與活動相關規定。如有任何問題，歡迎電話洽詢：解說教育課孫小姐、電話0911-870-589。