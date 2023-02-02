不知不覺已邁入2月份，塔羅牌老師艾菲爾在臉書分享12星座運勢，其中牡羊座在人際關係上將會有新機緣到來，獅子座需跳脫原有的想法來做事，就可讓運勢好轉，摩羯座待人處事須三思，可用欲速則不達這句話來總結近期狀況。

▍牡羊座

牡羊座在人際關係上，將會有新機緣到來，不論認識到的是男性還女性，都有可能是他們未來人生發展的緣分，如出現個性鮮明的人，讓牡羊座欣賞他的行事方式時，不論性別、年紀、立場的差異，都可試著從共通話題、興趣去切入，讓彼此距離拉近，成就長久的緣分，另外家族內的紛爭近期也可順利獲得緩解，並可舒心的渡過2月。

▍金牛座

2月份的金牛座可花點時間與自己的心靈交流，客觀的從各種面向去深入的檢視自己，例如，從感情、性格、夢想等開始，擴及家人關係、交友關係，喜好取向等，透過深入客觀的自我分析，分辨出什麼是自己能做的或做不到的，以及想做的事跟不想做的事，在面對變化就能有彈性的去迅速確立應對方式。

▍雙子座

雙子座在2月人際關係非常好，會遇到在工作或生活中能成為你強大後盾的好機緣，所以不要覺得交際麻煩，不妨關注在新邂逅的交際上，不僅是對他們的工作運有所助益，甚至生活中私人領域部分也能得到好機緣，此外，他們介紹串起的緣分也能發展得不錯，扮演邱比特的角色去成就他人感情可能性很高。

▍巨蟹座

巨蟹座在2月整體運勢雖不能說非常好，但發展上是朝著好的方向前進，只要能把握住好運，將可獲得飛躍的機會，並刺激了他們對某些方面展示出的慾望，如是在工作方面，可努力去達成老闆的要求，就能獲得升職的機會，請好好運用這樣的慾望來推動自己前進。

▍獅子座

獅子座在2月要跳脫理所當然的固有想法去運作，才有機會讓運勢好轉，讓事物往好的方向發展，特別是，對於每天的例行事物十分有規劃的獅子座，不妨試著不照表操課來行事看看，並故意打破框架跟不照既定的方式執行，會讓他們心情有所轉變，本來心存芥蒂的人，可能因此看到不同以往的一面，而與你打破隔閡，轉而有較好的互動，本來不可能有交集的人，也因此有了交集，能替他們打開眼界通往新視界之窗。

▍處女座

2月對處女座來說，積極的接觸新事物將帶來好的開始，且從以往維持一些好習慣，堅持過來的歷程，對於現在的他們在各方面的發展，相信都能起到帶來好的影響，所以接下來的他們，不妨轉被動為主動，並採取積極主動的態度去獲得情報，這絕對是讓自己通往幸福結果的捷徑，不過，要留意的是，不要將自己覺得有趣或有自信的部分，強加於別人身上，要別人也有相同的認同感，這樣反而會引起不必要的衝突。

▍天秤座

2月的天秤座要是越能越早體認到太快放棄的壞處，就能找到成功的秘訣，靈活的他們有著見事情不妙時，馬上就退縮轉向應變的天生性格，但這樣的他們，有時反而會判斷錯誤，尤其在2月或許要堅持內心的追求，撐到底，就能嘗到美好的果實，不論在工作上或學習上都將十分受惠，甚至是以往放棄而失去的將有機會找回。

▍天蠍座

2月的除舊佈新，對於天蠍座運勢提升有很大的幫助，所以不妨可試著從改變自身房間或辦公室的陳設佈置，讓心情和運勢能煥然一新，平常不會使用的小物或跟風他人喜好走一波新變化，甚至學習他人的興趣都可以，只要有所變化，都是好的開始，尤其是從前覺得麻煩的事，可能因學習他人興趣而有改變後，讓自身態度有了戲劇性的改變，帶來了生活習慣的好轉變。

▍射手座

射手座在2月將面臨不擅長事物考驗，例如，接觸到不擅長領域的工作或面對不擅長對應的事物機會都會增加，因此讓他們倍感戰戰兢兢，但本月整體感覺，其實會與以往不同，少了負面想法，反而是因近期幾個月的反覆思考後，使心裡有了準備，而能從容應對，加上身邊多了強力的戰友做為後盾，讓他們能更冷靜去應對一切，能專注決定於自身的選擇上。

▍摩羯座

摩羯座在2月可用欲速則不達這句話來總結運勢狀況，近期千萬別因一時急躁就打亂了穩健的步調，唯有耐得住才能得到好結果，尤其要避免因腦中的焦急而感到力不從心時，對周遭的人隨口出惡言，而導致許多違背本意和不必要的衝突發生，在旁人眼中看來，猶如原地打轉的陀螺一般，雖忙碌，但陷於空轉狀態，要幫你一把，又會被彈開，看著很是不捨，此時，只能靠自己冷靜下來才有辦法停下，請多三思，再行動。

▍水瓶座

2月對於水瓶座來說，如能對感到充滿興趣或心有所感的事物，不斷的進行挑戰，都將會得到不錯的成果，所以行事準則就是隨心行動為上策，有想去的地方時，也不需做功課，實際走一趟就對了，會有許多意外的收穫，而近期如想出遊或平日和朋友用餐談心也好，可選擇相處感到舒服的夥伴一起進行，整體想法也因此趨於正向思考，把不好的想法拋諸腦後，受到朋友激勵之下，沉睡的才能或魅力也將因此覺醒。

▍雙魚座

雙魚座在2月可能會遇到一些事情突然轉往預期外的方向發展，而造成驚慌的狀態，這個急轉彎的發生，在與人相處上或在工作上，甚至在生活環境上都有可能，總之各種領域都可能讓他們處於驚訝中，對於新的可能抱持著期待以外，同樣的也會感到不安，使得原本就考慮很多的他們更加的優柔寡斷，只能靠自己找出心中的排序，並一件一件去處理就能順利解決，不給自己退路，也是逼迫他們勇往直前的成功方式。