武陵絕對是國人在台灣賞櫻主要勝地，尤其武陵櫻花季之際，因櫻花形成的櫻花河流，特別受到遊客喜歡，提醒民眾今(2023)武陵櫻花已綻美，但盛開會落在櫻花季期間，而今年的櫻花季也即將展開，於2月7日至2月28日盛大登場。為活動順行，武陵農場周邊將於活動期間進行車輛管制，除了限定核發通行證的車輛，其他一律禁止進入農場場域，但民眾可搭乘「梨山－武陵農場」賞櫻專車前往，除現場排隊購票外，台中市政府交通局與客運業者合作，透過「TBS台北轉運站」APP也可預約賞櫻專車，方便民眾規劃旅遊行程。

武陵櫻花季未雖開始，但農場已有櫻花綻美了(圖：武陵農場提供)

中部每年都吸引很多人潮的武陵櫻花季，今年花季時間自2月7日至28日止，櫻花季期間，武陵農場周邊將會進行車輛管制，除已獲武陵農場核發通行證者，其餘車輛一律禁止進入武陵農場，民眾可於豐原或東勢搭乘865臨公車前往梨山、次日再轉乘「梨山－武陵農場」賞櫻專車前往武陵農場。

武陵農場賞櫻趣 中市交通局推APP預約賞櫻專車

圖片：台中市政府提供

台中市交通局長葉昭甫表示，民眾賞櫻請利用大眾運輸交通工具，搭配台中市民限定的雙十公車優惠，前10公里免費，超過10公里最多只收10元車資，搭公車輕鬆趴趴走，避免自行開車旅途勞頓與停車問題，悠閒享受高山美景與浪漫櫻花季。

目前「梨山－武陵農場」賞櫻專車提供2種購票方式，第1種為現場排隊購票，民眾可於每日下午4時至6時至梨山遊客中心購買隔天車票，每人限購6張票，現場售完為止；第2種為透過「TBS台北轉運站」APP預購賞櫻專車車票及武陵農場門票，此外，因應疫情，民眾搭乘大眾運輸及賞櫻專車時，全程得佩戴口罩，大家均可安心出遊、快樂賞花。

提醒，賞櫻專車每日3班次，停靠梨山、松茂、環山社區、苗圃、武陵農場等站，以原車去返方式搭乘，相關接駁及購票資訊可至「豐原客運官網」，交通管制措施也可至公路總局專頁)查詢。