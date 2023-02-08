距離2024立委選舉僅剩不到1年，有志參選者已積極備戰，民進黨全國各縣市黨部主委8日到黨中央開會，討論立委選舉相關事宜；民眾黨台中市黨部主委江和樹直言，目前已有4個選區有人選在洽談中，不排除「藍白合」或「綠白合」；對此，國民黨台中市黨部主委顏文正強調，不排除任何可能。

江和樹指出，目前包括第2（沙鹿、烏日、大肚、龍井、霧峰）、第3（后里、神岡、潭子、大雅）及第5（北北屯）、第6（中西東南）選區都已經有洽談人選，鎖定在地方有基礎聲量者，其中第2選區最積極、已多人表達意願。

外傳「大學姊」林筱淇、民眾黨發言人楊寶楨可能征戰第5選區，江和樹說，這部分要等黨中央評估，目前相關機制與辦法還沒出爐。他也強調，民眾黨在台中市不排除在不同選區採取「藍白合」或「綠白合」的支持模式，以第6選區來說，若民進黨確定不徵召已退黨的現任立委黃國書，將不排除與黃接觸。

江和樹說，民眾黨對於2024立委選舉，將不同於去年九合一選舉、提名政治素人的方式，會以有基礎聲量者為目標，至少要有一定討論度，畢竟區域立委要拿得到票數，對不分區才能有幫助。

國民黨立委江啟臣、楊瓊瓔及前立委顏寬恒確定再戰2024，卓越青工總會長劉燈鐘有意投入第1選區（大甲、清水、梧棲、外埔、大安）立委選戰，議員黃馨慧的兒子廖偉翔力拚征戰第4選區（西南屯），前立委沈智慧、現任議員黃健豪皆有意角逐第5選區，第6選區則有議員羅廷瑋、李中，另本屆立委選戰失利的莊子富也在積極備戰中。

顏文正強調，黨中央針對提名方式都還沒確定，有意角逐者私下各自努力，黨部尚未主動徵詢；另針對民眾黨提出的藍白合，民眾黨與國民黨在台中市議會議長選舉的合作已是好的開始，但現在總統候選人未定，一切還難說，但「不排除任何合作可能」。