立法院今針對開議日期進行朝野協商，民眾黨團指出，這個會期不管是全民共享經濟條例或是勞保年金改革等法案，都等著我們去解決，都要積極向民意回應，因此，主張2月14日開議，雖然藍綠兩黨默契是17日，但民眾黨主張14日。

民眾黨立委邱臣遠指出，行政院長陳建仁新上任，包含共享經濟條例也不是他所提出來的，民眾黨也反對空白授權，不該全民替民進黨錯誤的政策來買單，包含台電和勞健保部分，比例是不相符合。

邱臣遠說，民眾黨堅持財政紀律，稅收超徵盈餘與全民共享沒問題，但台電撥補要打的問號，這與電價調漲等息息相關，不能呼攏人民，相關細節內容要詳細，還有扶植哪些中小企業等，或是半導體供應商都要講清楚，主張2月14日開議請陳院長做施政報告和總質詢，此外，民進黨執政將近7年對於年改是牛步，針對年改和勞健保改革，應該向立法院專案報告。

民眾黨立委張其祿則表示，陳建仁上任主張溫暖堅韌，要把現金快點發出去，但疫後特別條例包山包海，不知道何時能發的出去，這個內容也是先前蘇貞昌所規畫，陳建仁如果想趕快把錢發出去，應該要將疫後特別脫鉤。

張其祿說，行政院版本分為三部分，還有經濟社會韌性如何分配，勞健保撥補比例也不恰當，台電預算分配有500億，是民進黨錯誤的能源政策，內閣如果想把錢趕快發下去，不該把這些東西綁在一起，希望能快速發現金，但也要嚴審，內容必須要有詳實的專案報告。

民眾黨立委賴香伶說，勞健保補助和台電補助一定要脫鉤，只撥給勞保300億、健保200億，大家都知道勞保去年收支相抵達負800億左右，如果以今年預算450億和300億，都不夠補去年的洞。

賴香伶指出，民眾黨希望最基本勞健保撥補應達1000億，並把台電撥補移除，讓勞健保能止血，未來涉及超徵稅收都希望能有1000億能撥補，如此才能夠從根本解決。

賴香伶批評，執政黨只剩1年時間，對於陳建仁是他的失職，陳建仁上任到現在不滿月，也不願意面對擔任年金改革召集人未竟之功，這事情不能拖延，是對不起所有千萬保戶和勞工。