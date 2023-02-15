報載台電聲稱因發生俄烏戰爭，去年台電進口燃料成本暴漲3000億元，導致台電大幅虧損。為免台電破產，電價恐將上漲3成。台電並再三強調虧損擴大並非核電退場之故。

台電將此次電價上漲全都歸咎於國際燃料上漲。個人多次在媒體上看到有人發表高見，說政府怕影響選情，長久以來不敢漲電價，經常「凍漲」。但其實民眾應該追究：俄烏戰爭前，有好幾年國際燃料價格下跌，台電電價未何沒有調降？電價為何「凍跌」?

馬總統任上最後5年，國際液化天然氣價格極高，台電燃氣發電每度平均成本3.4元。蔡總統運氣奇佳，上任後適逢美國成功開發以水力壓裂技術開採頁岩油氣，美國由油氣進口國變成油氣出口國，全球油氣價格應聲下跌。蔡總統上任前5年，台電燃氣發電每度平均成本降為2.3元。馬政府後期每年燃氣發電約700億度，因氣價下跌，蔡政府前5年每年發電成本降低770億元，電費為何沒有調降？

電費未調降最大的原因在於核電退場，而以氣電及綠電補上缺口之故。6部核能機組正常發電時每年可提供400億度電，每度電平均成本0.8元。3部核能機組退場後，每年減少的175億度核電而由每度2.3元之氣電與每度平均5元的綠電補上，每年發電成本增加近500億元，怎可說虧損與核電退場無関？

目前政府大力減碳，煤電占比將逐年降低，增加的氣電只能勉強補足降低煤電造成的缺口。2025年全面廢核後原本400億度無碳核電將全部由無碳之風電及光電補上。2021年每度平均5元的風電光電只提供100億度電力，預計2025年將增至400億度並以其補足核電全部除役後之無碳電力缺口，每年發電成本不是要大漲1600億元？去年電費上漲主因固然是國際燃料價格上漲，未來3年電費上漲主因則將是核電退場，綠電上場之故。政府應誠實告知民眾。

蔡政府千方百計意圖隱瞞核電退場將引發電價暴漲的事實。去年因俄烏戰爭導致各種化石燃料價格幾乎上漲一倍，實為極不尋常的黑天鵝事件。戰爭結束後，化石燃料價格可能跌回戰前水準。個人很懐疑屆時政府會將電費調降30%。政府很可能不調降電價以掩護屆時以綠電取代核電導致的千億元電費上漲。民眾印象將永遠停留在電價上漲乃是因戰事導致燃料價格上漲之故，不知其實是核電退場綠電上場之故。

電價問題極為複雜，很多眉角，民眾應密切注意，防止政府偷渡。（作者為台灣能源部落格版主）

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