蔡英文總統20日在府內接見八大工商團體理（董）事長。（本報資料照／總統府提供）

八大工商團體20日拜會總統蔡英文，其中工商協進會理事長吳東亮特別反映，非常擔心能源缺口，盼政府適時運用核電，以求穩定供電，蔡卻回應，在經濟部掌控下，台灣不缺電，直接拒絕企業大老的建議。清華大學工程與系統科學系教授葉宗洸直呼，確實該駡，這根本就是睜眼說瞎話，蔡英文只會轉述經濟部長王美花的說法，完全不管合不合理。

核二廠將在3月中旬除役，民進黨政府規畫登場救援的大潭電廠8號機，卻無法及時上線，外界擔憂，即將進入春夏兩季，屆時台灣即將面臨缺電危機，但王美花則對外聲稱「安排好了」，即將作為調度使用的是水力發電，掛保證絕對不會發生缺電危機，此言被認為是在欺騙總統與老百姓。

葉宗洸表示，蔡英文很有可能不懂、不知道王美花的說法是否合理，但從核二2號機除役到大潭8號機上線之前的3到4個月空窗期，除了加強「需量反應」（利用改變用電需求，來使供電足以滿足用電）與持續增購汽電共生電力，「再無別招了啦！」而且這兩項作法在扣除以往便已採用的發電量後，能夠取得的新增電力根本不夠用。

至於王美花聲稱可使用水力發電作為調度，「就更好笑了！」葉宗洸說，過去幾年，台電沒有新增水力機組，抽蓄水力的調度幾乎已發揮到極致。慣常水力在白天積存，黃昏後大量放流的作法，早已經在做，因此王美花所謂的水力調度說法，毫無新意，「都是既有作法，無法用來解決新的難題」，更何況夏季還存在著水情不佳的問題，更會增加水力調度的難度。

葉宗洸進一步指出，上述的空窗期將發生在天氣回暖，用電量開始大增之時，但此時的供電能力卻會較去年同期短少160萬瓩（核二2號＋大潭7號），如此大的供電缺口，不僅會讓供電燈號進入代表供電警戒的橘燈（備轉容量率低於6％），更有機會在任一中大型機組跳機時，直接觸發大停電。

葉宗洸說，危機迫在眉睫，蔡政府不僅不思解決之道，還在餵食民眾「應不缺電」的安慰劑，著實令人傻眼。