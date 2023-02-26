南部缺水嚴重，行政院副院長鄭文燦今天視察曾文水庫時宣布，3月1日將成立中央旱災應變中心，且調整南部各縣市水情燈號，透過串聯、共享南部水資源，強化延長供水韌性，穩定供水，盼度過這次挑戰，也希望能度過五月梅雨季節，甚至6、7月以後的颱風季節。

鄭文燦今天在台南市長黃偉哲、嘉義縣長翁章梁、立委陳明文、蔡易餘、經長王美花及水利署長賴建信陪同下，視察曾文水庫瞭解供水調度情形。

鄭文燦接受媒體聯訪表示，曾文水庫與烏山頭水庫目前總共蓄水量是1億5,000萬噸，蓄水率大約是26％，這是南部供水的樞紐，有必要進行抗旱計劃。他說，針對嘉南灌區，第一期水稻部分已經休耕停灌，補償金每公頃9萬6,000元。

他說，3月1日會成立旱災中央災害應變中心，且會調整南部各縣市水情燈號，並進行調度、備援、節水、多元供水及水庫整備等5策略。在農業供水部分，從濁水溪中水南調支援嘉義，未來曾文水庫到南化水庫的供水幹管，一天可以供應到南化水庫80萬公噸，預計在明年完工，對大高雄地區用水會有幫助。

鄭文燦說，這段時間春耕的雜作，希望用精準多元的供水，包括河川取水，及地下水井的方式，讓嘉南地區春耕雜作，可以完成供灌，包括稻米、高梁、甘薯等等。另外要從甲仙堰在農耕無虞情況下，分時段供水到南化水庫，讓南化水庫蓄水量可以增加，總之包括備援計畫，所有的回收水也要拿來運用，包括用在消防用水、清潔用水跟澆灌用水，也包括工業節水必須要達到一定的比例。

鄭文燦說，目前橙燈燈號是採取減量供水，還沒有達到分區供水情況，政府希望能讓供水韌性可以延長，能夠度過5月梅雨季節，甚至到達6、7月以後的颱風季節，這段時間水情真的吃緊，他當市長八年，曾遇到過兩次大規模的停灌休耕，這次行政院會充分支援南部各縣市缺水情況，度過這次的挑戰。

水資源是國家的資源，鄭文燦強調，調度計畫從南到北都要做，目前台北市、新北市、桃園市到新竹縣部分，已經做到桃竹的第2條幹管聯通計畫；同樣的中部到嘉義的調度計畫也要進行，全台的供水韌性一定要大幅提高，政府對這類預算一定會寬列與支持。

水利署長賴建信簡報表示，去年南部降雨是30年來最低，水利署於去年8月即啟動防旱作業，為因應後續南部地區春雨不至及梅雨晚到的可能性，已推動「2023年穩定南部供水抗旱計畫」，並串聯南部地區水資源共享，預期4月底前可增供每日13.6萬噸水源，以降低旱象的衝擊。