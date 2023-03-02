南部地區最近陷入缺水危機，北區水資源局表示，供應大桃園及部分新竹地區用水的石門水庫，今日蓄水量約1.51億噸，蓄水率73.5％，較近5年平均蓄水量1.41億噸，仍多約1000萬噸，水情未顯特別乾旱。

近期是一期稻作插秧期，北水局指出，農業供灌不影響供水穩定，近日水庫水位下降，主要是因今年一期稻作從2月1日供灌，屬於正常現象，預計至3月中旬結束整田插秧作業，北水局與石門及桃園管理處已採節水灌溉及埤塘水源運用供水，以減少水庫出水確保水情。

北水局目前透過日日監看及跨區水源調度（新店溪支援量已達每日81.4萬噸），控管民生、產業出水量在每日116萬噸以下。另北部地區尚有春雨及梅雨挹注，目前將持續加強監控，讓水庫水源供應穩定、延長，努力銜接7至8月之颱風期。此外，呼籲產業及民眾一起節約用水，以利銜接颱風季讓水庫安穩度過今年枯水期。