石門水庫園區向來是桃園市熱門觀光景點，自去年4月起北區水資源局委外交由桃禧航空城集團營運，接連因收費大漲及園區出入更改為電子收費造成不便等引發民怨，桃市府也在今年1月與桃禧中止營運合約，民代則認為收費調漲但園區內部建設未相對提升，觀光誘因不足，還有很多問題有待改善。

市議員李柏坊說，整個石門水庫園區的問題，內部並無太大的改變，但自從委外後入園停車費用大增，觀光誘因很明顯並不充足，像之前紅極一時的薑母島，現在島上沒落也沒有任何的觀光建設，若宣傳觀光遊艇遊湖遊客也不買單，市府觀旅局應該好好思考如何建設以及做宣傳。

他也提到，石門水庫過去是經濟實惠的旅遊景點，而當初委外廠商要繳交高額權利金也有不小壓力，既然入園收費提高，內部建設卻沒有相對的進步，對於入園收費是否調降以及電子收費等問題，是需要好好檢討。

市議員陳治文也說，廠商與市府是否續約或是中止合約，並不是民眾關心的議題，民眾重視的是出入園收費機制不便民，以及容易造成塞車、園區內商圈沒落沒商機，也不見當地農特產行銷等，才是地方居民與遊客認為需要急需解決的問題，目前石門水庫內也未有餐飲服務，也是遊客希望能夠改善的部分。