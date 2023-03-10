桃園市長張善政今日前往復興區瞭解在地建設規畫，並表示會全力協助加速推動。（桃市府提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市復興區人口達1.3萬人，為北台灣熱門觀光景點，市府規畫改善多項在地環境，包括環山道路、角板山停車場與興建行政園區等，桃園市長張善政今前往復興區，聽取規畫報告，並表示將積極向中央爭取補助，爭取全力加速推動。

復興區長游正英說明，復興區中心路僅為3至4米寬的農路，假日遊客會車不易，常造成塞車回堵至神木路，因此盼進行既有道路改善，作為假日遊客分流道路。但因該路段狹窄陡峭且排水不佳、邊坡保護老舊及無護欄，道路通行安全堪慮，盼能在不影響土地水土保持情形下，拓寬至3米寬，讓遊客出入更順暢。

游正英也指出，角板山擁豐富旅遊景點，吸引大批遊客至此，造成交通壅塞，目前停車位不足，因此研擬辦理角板山立體停車場興建工程，解決長久以來停車空間不足問題。此外，目前介壽國中已併入羅浮高中，使舊校地成閒置狀態，盼市府充分運用舊介壽國中校地轉型為復興區行政園區，改善復興公務同仁的工作環境。

張善政表示，環山道路改善工程與舊介壽國中校地轉型復興區行政園區等議題，執行上相對單純，市府皆會支持，針對後續所需經費等，將請秘書長召開會議研議。不過角板山立體停車場興建工程因涉及經費較龐大，且須向中央爭取補助，因此後續將召開會議，針對基地位置、停車場形式等問題進行詳細評估。

張善政提到，針對復興區農路，市府每年皆會編列預算逐年修繕，未來會持續充分執行，使農路維護工作更加完善，也讓農民辛苦栽種的枇杷、水蜜桃、甜柿等農產品更方便運送。

至於櫻花季活動成果，風景區管理處長廖育儀說明，「2023北橫櫻花勇士單車完騎認證活動」於上周3月4、5日共2天舉行，騎乘路線自慈湖遊客中心出發，途經中途站羅浮聖興宮，終點站至拉拉山遊客中心，全程約40.2公里。首日報名人數為334人，完騎人數323人，達成率達9成；次日報名人數188人，完騎人數181人，達成率也達9成以上。