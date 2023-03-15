桃大祕寶再加1 這裡未按圖施工 15樓以上外牆全砍掉重練

桃園市中壢區中興巷公辦都更社宅，被議員詹江村踢爆未按圖施工，15至20樓未依「落物曲線」內縮60公分，如今15樓以上外牆全要「砍掉重練」。住宅發展處證實業者已將外牆敲掉要重新施作，未損及鋼筋，專業技師確認無結構安全疑慮，已要求強化防水功能，也會檢討公辦都更督導機制。

桃園市首件公辦都更案「中壢區康樂路及中榮路交口中興巷」，是中壢人熟悉的「瞎子巷」，過去為老舊警察宿舍及算命攤位，2017年拆除後當臨時停車場，市府以公辦都更方式引進民間資金，2018年由昇陽建設出線，投資14億興建2棟大樓，「中興巷」提供108戶一般住宅，「市府棟」的1至3樓為派出所、樂齡學習中心、市民活動中心等公益設施，4至20樓提供94戶社宅。

詹江村踢爆，「市府棟」2020年開工，預計今年7月完工，卻在即將完工前夕，被發現興建工程與設計圖不符，15至20樓必須拆掉部份牆面及地板，質疑影響結構，未來修復後密合度恐釀問題，擔憂地震龜裂、容易漏水等。

詹江村感嘆，2020年施工至今前朝都沒發現異狀，要不是市長張善政總體檢公共工程，讓業者螺絲鎖緊，恐怕一路錯到底，也質疑過去到底怎麼監工，「這就是鄭文燦的五星市政！」

住宅發展處證實，依建築技術規則，15樓以上要依「落物曲線」內退約60公分，工地未按圖施工蓋錯，業者1月發現錯誤後即要求打除錯誤牆面重新施作，3月開始進場改善，目前已打掉水泥，經專案管理中興工程初步評估，樓板鋼筋都未切割或切斷，專業技師現場會勘後也確認無結構安全疑慮，待評估復原工法後才會同意復工。

住發處強調，會嚴格要求業者修復，尤其要加強防水，相關衍生費用也由業者埋單。都發局也說，公辦都更案市府為地主及監督角色，會再強化都更案督導機制。