你沒看錯！地中海風的幼兒園，將於台南出現。昨(10)台南市長黃偉哲在臉書上貼出將軍幼兒園重建圖，未來將採「地中海建築風格」重建，呼應將軍區的海線紋理，盼新工程能「讓孩子們在寬闊的環境下學習、遊玩」，兌現「溪北好生養」的施政目標。網友留言表示「非常吸引人」。

黃偉哲表示，重建後的將軍幼兒園區，不只以地中海風外觀，空間也會擴大，方便孩子學習遊玩，家長也可以直接入園接送。工程預計於113年完工，未來台南將持續新建和重建共17家幼兒園。

對於地中海風的建築設計，網友在黃偉哲臉書留言讚「地中海風格耶，好讚，期待」、「地中海風滿吸引人！」、「好美的校舍喔！」，還有人留言表示期待，希望「很期待113年的到來，讓一些小孩子有舒適的環境成長」。

台南市政府指出，建築設計理念希望探索，是希望連結教室內外，延伸出更好的學習和接送空間，讓家長更放心讓孩子來園就讀。預計重建後的幼兒園將可以收122名學童，提供高品質的服務與照顧，減輕家長的育兒負擔，充實溪北的教育量能，提升對孩子的照顧品質。