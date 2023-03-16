黑面琵鷺保育學會（BFSA）」在今年一月所做的「2023黑面琵鷺全球普查」。（黑面琵鷺保育學會提供）

對於黑面琵鷺在台灣的生態保育議題，國家政策研究基金會（國政基金會）昨（15）日召開「『綠』能你不能的生態浩劫座談會」，關心黑面琵鷺在台灣的生態保育議題，與專家學者共同討論光電板入侵台南魚塭，對主棲地七股所造成的生態破壞。對此，台南市政府發出新聞稿表示：「黑面琵鷺棲地沒被破壞，反而吸引更多候鳥。」對於台南市政府未主動揭露七股主棲地遭破壞，並導致黑面琵鷺數量驟減之事實，國政基金會今（16）日提出嚴正抗議，並提出具體數據予以反駁，相關說明如下。

國政基金會昨日會議中引用「黑面琵鷺保育學會（BFSA）」在今年一月所做的「2023黑面琵鷺全球普查」資料顯示，今年一月相較去年同期相比，黑面琵鷺來台總量減少了184隻，台南七股主棲地總量竟從241隻減少至141隻，大幅減少四成，從此調查結果來看，黑面琵鷺在主棲地數量的確正在大幅減少。於此，台南市政府引用「台南總體數量增加」的數據，並不能掩蓋七股主棲地數量減少的事實。

此外，根據中華民國野鳥學會公布的「2020臺灣鳥類國家報告」當中指出：「雖然近年來黑面琵鷺的族群量明顯增加，但威脅並未消失。由於道路開發及太陽能光電場的設立，造成黑面琵鷺在臺灣西南部的棲地逐漸喪失。」國政基金會指出，這份報告是臺灣第一份由政府部門、大專院校及民間組織共同完成的鳥類生存狀態評估報告，參與單位包括農委會林務局、特生中心、臺灣黑面琵鷺保育學會等23個單位。換句話說，太陽能光電場對黑面琵鷺棲地造成的影響與損害，早在2020年就被提出，且是政府單位也有參與調查的研究結果。換句話說，「黑面琵鷺並無減少」的說法仍有討論空間。

國政基金會表示，若從實地觀察的情況來看，文藻外語大學助理教授李昱宏指出，台南七股區的頂山是觀賞黑面琵鷺的重要地點，在2019年曾出現過 600多隻黑面琵鷺大群聚的盛況。但是，這兩年來的數量卻是大幅減少，根據現場觀測跟鳥友統計發現，今年以來的最大群聚數量也僅有100多隻，顯示出七股主棲地可能遭到破壞，導致黑面琵鷺移往他處覓食。

國政基金會說，黑面琵鷺逐漸北返，但他們的主棲地仍持續地受到破壞，光電板在台南七股以及臺灣西南海沿岸的鋪設面積將繼續蔓延，幾乎可預見今年冬天黑面琵鷺的棲地將會更為破碎。由此可知，光電板對於黑面琵鷺在台南七股主棲地的影響，無論是從全球普查結果、具有政府公信力的調查報告，或者現地觀察的實況等三方面來看，光電板設置的確已經影響到黑面琵鷺主棲地，這是不爭的事實。

國政基金會強調，站在國際保育合作及守護臺灣生物多樣性的立場，呼籲社會各界共同持續關注並珍惜黑面琵鷺在台灣的友善棲地，還給全球瀕危物種應有的生態環境與生存空間。