國民黨智庫昨（15）召開記者會，由前藍委高思博主持，指執政黨能源政策，在七股發展光電，會導致黑面琵鷺數量減少。但藍營說法卻無法令人信服，像資深媒體人方野便引用台江國家公園管理處的公開數據，指出黑面琵鷺數量並無減少，還表示數據「Google就能查到」打臉藍營。

資深媒體人方野狠酸國民黨，表示「Google就能查到的數據，堂堂國民黨智庫竟然查也不查」。他引用台江國家公園管理處去年公布的數據，指去年（2022年）台灣的黑面琵鷺數量為3824隻，佔全球數量62%，其中台南就有2158隻，前年為2114隻，在2020年以前不到2千隻。

方野認為，曾任立委、也參選過台南市長的高思博，照理對綠能發展應抱持正面樂觀態度，現在卻以「大浩劫」把對國家永續發展有利的政策，描繪得十惡不赦、不惜對台南潑髒水，是「硬要為反對而反對」。

方野指出全球能源轉型已迫在眉睫，各國為減少對傳統石化燃料的依賴，紛紛推動再生能源；而我國政府也設定的「2050淨零路徑圖」規畫，欲將在2050年讓綠能發電佔比拉到七成。所以為了促進綠能發展，建立本土再生能源產業鏈，他衷心期盼反綠能「高思博們」放下私心，「不要再做台灣進步的絆腳石了」。