今嘉義縣政府與雲嘉南國家風景區管理處首度舉辦「布袋候鳥季元年─聽春語•看春羽」活動，結合地方推動「候鳥經濟」。（呂妍庭攝）

今嘉義縣政府與雲嘉南國家風景區管理處首度舉辦「布袋候鳥季元年─聽春語•看春羽」活動，結合地方推動「候鳥經濟」。（呂妍庭攝）

今「布袋候鳥季元年─聽春語•看春羽」活動，嘉義縣長翁章梁體驗賞鳥。（呂妍庭攝）

嘉義縣布袋鹽田溼地是候鳥度冬重要的棲息地，今嘉義縣政府與雲嘉南國家風景區管理處首度舉辦「布袋候鳥季元年─聽春語•看春羽」活動，邀大家到布袋溼地生態園區賞鳥，期待在兼顧生態、養殖漁民生計和候鳥生活下，結合地方推動「候鳥經濟」。

嘉義布袋鹽田溼地占地300多公頃，已是台灣西岸重要生態廊道，過去曾觀測過琵嘴鴨、赤頸鴨、尖尾鴨、紅嘴鷗、黑腹燕鷗、反嘴鴴、青足鷸、小青足鷸、東方環頸鴴、小環頸鴴等在此處覓食、休息，數量多達4萬多隻，國際瀕危鳥種黑面琵鷺，今年在布袋棲地數量創新高，普查記錄最高峰為1429隻。

今嘉義縣長翁章梁、雲嘉南濱海國家風景區管理處長陳煜川、布袋鎮長蔡瑋傑、義竹鄉長黃政傑、財政部國有財產署長曾國基等人一同進行「布袋候鳥季元年」啟動儀式，翁章梁說，2001年結束曬鹽後，鹽田範圍成為候鳥棲息場所，隨著越來越多候鳥聚集，政府開始思考該以何種角度與鳥類共存，最終決定推動「候鳥經濟」。

翁章梁說，賞鳥活動可以讓人對生態保護有更強的認識和責任感，甚至洗滌身心靈，未來在專業推動過程，以不干預鳥類棲息為前提，推廣候鳥經濟，讓賞鳥帶動經濟發展，也兼顧觀光發展、生態保育，且不影響養殖業者生計，人與環境找到最佳平衡點。

陳煜川說，布袋南溼地廣達3、400公頃，目前雲嘉南管理處負責經營、管理，指溼地水位有高有低，水太多、淡化會導致魚蝦貝類死亡，鹽化也不利鳥類覓食和魚蝦貝類生長，所以雲嘉南管理處與NGO組織、縣府水利局處合作，透過調控，確保溼地水位正常。

陳煜川說，雲嘉南管理處今年度結合NGO和保育團體，要推動「騎腳踏車漫遊溼地賞鳥」的社區小旅行，欲帶動緩慢旅遊，而不是台61線快速移動，期待在永續旅遊的核心價值上，取得養殖業、鳥類和生態間最大平衡點。

縣府農業處透露，現正在規畫布袋鹽田溼地生態廊道營造計畫，邀請公、私部門相關單位提供整體構想，將推動相關旅遊行程、友善賞鳥設施，強化布袋溼地觀光資源。