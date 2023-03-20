社會局推廣兒童教育發展帳戶開戶，並發送獎勵物資，由人員協力將物資搬運上車，準備送往各鄉鎮市公所，方便符合資格的民眾就地領取。（嘉義縣社會局提供／邱顯誠 嘉義傳真）

由衛生福利部所推動的「兒童及少年未來教育與發展帳戶」脫貧方案，用以協助弱勢家庭建立儲蓄習慣，而嘉義縣社會局，為獎勵縣內每月有穩定存錢家戶，與物資銀行合作發放生活物資，今年為第二年發放，共有285戶獲得，3月20日時也將物資箱送往各鄉鎮市公所，方便各地家庭就近領取。

「兒童及少年未來教育與發展帳戶」方案，所幫助對象為未滿18歲中低收入戶兒童、或在兒少機構安置兩年以上的兒童，符合資格者由監護人申辦，每月為孩子存500、1000或1250元，政府也會按民眾所儲蓄金額，1比1提撥相同金額至帳戶內，等到對象年滿18歲，即可運用該筆資產來就學或創業，而家長1年最多可存1萬5000元，存18年最高能領回54萬元。

嘉縣府社會局張翠搖表示，為鼓勵符合資格的民眾開戶並穩定繳存，自2021年起，局處導入民間資源，與物資銀行合作，共發送獎勵物資，家庭只要有在半年內每月穩定存錢，即可獲得1000點物資點數，可到物資銀行分站領取價值超過1000元以上的生活日用品，鼓勵符合資格的家庭踴躍開戶，為孩子存入日後的第一桶金。

社會局說，截至112年3月，嘉義縣有664人符合申請資格，目前有412人申辦，開戶率達6成以上；2011年時，有207人得到物資箱，本次所發放的2022年下半年度獎勵物資，則共有285戶獲得，且若是全年度都有穩定繳款的家戶，還加碼發送超商千元禮券，來助減輕繳存的壓力負擔。

協助物資發放的慈善團體協會理事長周信成表示，物資箱內含白米、面條等民生常備用品，現已由物資車將其中的111箱，送往東石、布袋、民雄、溪口、大林、竹崎、梅山等地，方便各地民眾就近領取。