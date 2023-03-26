市長黃偉哲夫人劉育菁（右一）特別到場同樂，並祝現場小朋友兒童節快樂。（台南市政府社會局提供／張毓翎台南傳真）

整場戲劇結合多首感人與生動的歌舞，讓親子在歡笑中認識兒童權利。（台南市政府社會局提供／張毓翎台南傳真）

台南市政府社會局運用公彩盈餘基金及公彩回饋金委託豆子劇團製作的〈貓頭鷹大使的CRC大獎〉，26日下午在新營文化中心盛大演出，為今年度兒童節系列活動揭開序幕，市長黃偉哲夫人劉育菁特別到場同樂，並祝現場小朋友兒童節快樂。

今日台南市政府社會局長盧禹璁、新營區長翁振祥、台南市兒少代表鄭天立、康名容、臺南市多元人力資源發展協會陳美如執行長，以及多個關心兒少權益的在地團體代表都出席參與，現場9成以上觀眾都是親子同行，開放登記索票開放不到3天，500個名額即索取完畢表演廳內座無虛席。

盧禹璁提到，讓兒童透過單純閱讀《兒童權利公約》（簡稱CRC）來理解生硬的條文規定不是一件容易的事，為社會局選擇以兒童劇方式演繹CRC中「禁止歧視」、「生存及發展權」、「優先考量兒童最佳利益」，「表意權」的四大原則，為能傳達CRC的精神，劇團製作初期邀請多名南市兒少代表參與劇本討論，讓劇情更貼近兒少的心。

整場戲劇結合多首感人與生動的歌舞，讓親子在歡笑中認識兒童權利，演出最後演員們以Rap方式說唱CRC的四大原則，台下的觀眾們也跟著節奏搖擺。

社會局表示，今年「貓頭鷹大使的CRC大獎」在全市各社區、校園巡演22場次，將於4至8月期間陸續開演，索票網址https://pse.is/4t628d；相關巡演消息請持續關注社會局官網或「台南兒童權利公約專區」粉絲團及「豆子劇團」粉絲團。