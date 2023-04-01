2023新竹市兒童藝術節「ZOOM！ZOOM！新竹」1日盛大開幕，今年首度結合科技與兒童藝術體驗，將新竹公園變身為藝術遊樂園，市府表示，滿滿5天的藝術與科技交織饗宴將輪番上陣，邀請全國親子來新竹公園，度過歡樂兒童節。

市府指出，今天是新竹市兒藝節第1天，自即日起至4月5日為期5天，今年兒童藝術節共有5大特色體驗場域，在孔廟前廣場前的「魔力大劇場」、「驚奇小舞台」，邀請到23個表演團隊、集結上百位文化藝術工作者，共帶來50場精彩表演，內容包含戲劇、舞蹈、音樂及街頭藝術，最適合親子闔家欣賞，也歡迎小朋友們一起來秀才藝。

2023新竹市兒童藝術節「ZOOM！ZOOM！新竹」1日盛大開幕，要連續嗨5天。（陳育賢攝）

市長高虹安表示，今年的兒藝節在新竹公園的圓形廣場與孔廟的廂房，有「藝術小天地」，共25種藝術體驗課程，如木雕拼貼、彩色砂畫、製作風力小車等，兼具藝術人文與自然科技角度，讓小朋友學習動手做，也是今年活動特色之一。

另，位在風livehouse的「好奇實驗室」也有VR微距科技體驗及共融創作，透過遊戲、非語言的方式，讓孩子們可以學習從不同的視角去理解這個世界，今年也加碼推出3座氣墊遊具，皆經過設備安全的檢驗，讓孩子能夠放心遊玩，VR穿戴裝置與氣墊遊具也會定時消毒，保障大家遊玩時的衛生健康。

文化局長錢康明補充，今年有多場兒童據，各場「兒童藝術體驗」及「故事劇場」皆為免費體驗，為保證良好活動品質，採用預約報名制，每人最多可預約3項體驗（每項可報名2人），及2齣故事劇場（每齣可報名2人）。如線上預約額滿，活動期間民眾可至活動報到處現場排隊報名領取號碼牌，1位民眾限領1張，歡迎現場報名參加。

此外，參加「魔力大劇場」、「好奇實驗室」、「藝術小天地」活動，或在「小食大樂市集」消費，1區可以獲得1個章，只要在DM上集滿3個章，並至「新竹市文化局」粉專按讚後，就可於現場服務台兌換限量小禮物1份，數量有限，兌完為止。