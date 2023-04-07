學生展出作品創意無窮。(曹婷婷攝)

歸仁區10校攜手舉辦的「藝饗歸仁」創意聯展今天開幕。(曹婷婷攝)

歸仁區10校攜手舉辦的「藝饗歸仁」創意聯展今天開幕。(曹婷婷攝)

「藝饗歸仁」10校創意聯展今天開幕。(曹婷婷攝)

全台唯一從小學延伸到大學的藝術聯展，由台南歸仁區10校攜手舉辦的「藝饗歸仁」創意聯展今天開幕，展出223件學子的創作，邁入第16屆的活動更成為學子最期待的舞台，「我的作品在文化中心展出！」體現了藝術扎根的精神。

台南市政府文化局代理局長陳修程盛讚，「全台灣，只有歸仁做得到！」他說，這是台南唯一由國小延伸到大學的大型藝術聯展，從國小、國中、高中到大學一起攜手推動文化素養，而藝術的培育沒有5年、10年以上，是看不出成果的，希望藉此展覽建構美學教育交流平台。

「2023藝饗歸仁」即日起在歸仁文化中心第一、第二畫廊展至4月16日，10校聯盟成員包括歸仁國小、歸南國小、文化國小、大潭國小、保西國小、紅瓦厝國小、歸仁國中、沙崙國中，還有新豐高中與長榮大學，作品型態多樣，包含繪畫、版畫、水墨、書法、陶藝、雕塑、紙雕等。

除了10校創意聯展，近年10校也合辦「根與芽動物嘉年華」遊行，將資源回收垃圾製作成藝術道具，聯手推動環境教育、美學教育。

歸仁國中校長黃峻宏說，10校聯展提供學生展演的舞台，學生每年都很期待作品入選，可以邀請父母、阿公阿嬤及親友走一趟歸仁文化中心，欣賞自己的作品，他認為，這對推廣藝文、藝術教育有潛移默化的效益。