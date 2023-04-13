不少餐飲業者會收取10%服務費，一名女網友表示，很多餐廳沒什麼服務，卻要額外付10%服務費，再加上現在很多餐廳改用QRcode點餐，仍未取消10%服務費規定，她抱怨「到底誰發明服務費這個陋習？」她的想法讓網友全共鳴，怒批「垃圾制度，10%服務費根本暴利」。

原PO昨（12）日於論壇《Dcard》指出，最近愈來愈多餐廳開始收10%服務費，她不解為什麼會有收服務費這種陋習，在國外餐廳收服務費是給服務生，台灣是直接進老闆的口袋，且有些餐廳根本沒有服務，卻要付更多費用。

原PO表示，尤其是新冠疫情後，很多餐廳都改為掃QRcode點餐，「我連點餐都要自己來，服務生只是把餐點放到我桌上就要收服務費，我自己去出餐口拿就好了」，她抱怨甚至吃火鍋，請服務員加湯也要收服務費。

原PO說，收服務費不是不行，但她更希望把餐廳業者把餐點售價調整到理想價位，不要再額外多收一成，「畢竟有些服務根本爛死，還要收服務費，真的會付得很不爽。」

貼文曝光，網友也很有感，「垃圾制度，10%服務費根本暴利」、「沒錯！現在一堆餐廳QRcode點餐還收服務費，遇到這種店我都跟他說我手機沒法上網」、「現在很多店基本上都是QRcode點餐了，店員來上個菜就不知道跑哪裡去了，不知道這樣有什麼資格收服務費？要不要乾脆變成全自助」、「稱其為10%清潔費還比較好接受」。