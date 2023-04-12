不少人都期待工作能力被主管認可並加薪，一名女網友表示，到新公司才3個月，就被課長稱讚表現好，想升她當組長，並加薪4000元，但她抱怨資歷是公司內最淺，薪水又比其他人低，接了組長工作量比別人多一倍，即使加4000，也比前份工作低，抱怨當初換工作就是希望減輕壓力，如今有被騙的感覺，根本不想升遷了。

原PO前天（4月10日）於論壇《Dcard》指出，因前公司壓力太大，業務量又多又雜，失眠加上嚴重焦慮，下定決心果斷離職，今年轉換跑道，新公司是過去完全沒接觸的領域，薪水比前公司少1萬多元，但能準時上下班又比較沒壓力，她感到很快樂。年前課長口頭稱讚她表現得很好，並已有向經理報告，半年內加薪沒有問題。

原PO表示，近日課長突跟她說，組長的表現不如預期，擔心對方會離職，希望她能分擔組長的業務量，也想藉此培訓她，若她答應會幫她加薪4千元。她說，後來部門開會才知道組長早就提離職，且課長也都知情，「我突然有種被騙的感覺，因為組長要離職，所以急著找人接替位置？」

原PO說，自己是公司裡資歷最淺，薪水也可能比其他同事都低，工作量比別人多一倍、壓力更大，雖然被加薪4千元，但還是比前公司的薪水少，「才到職3個月，原本的舒適生活被打亂，又開始有情緒焦慮的狀況發生，想跟主管說我不想升遷了。」

貼文曝光，網友也紛紛留言，「到職才3個月就可以升主管？我怎覺得妳是被找來填屎坑的」、「用拙劣的話術騙妳接屎」、「薪水少，職稱再好聽也沒用吧！快離職」、「管理職比基層員工薪水少，這是平行時空嗎？」