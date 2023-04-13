「2023 Eid-al-Fitr in Taipei 相聚台北 開齋食刻」將於4月23日在大安森林公園登場，為讓民眾了解穆斯林飲食文化，除邀各式清真美食攤位，今年也攜手逾10家清真餐廳，推出「清真美食特約店家」活動，北市觀傳局表示，只要在17日至22日前往特約店家消費滿額，即可領取限量「手工蠟染杯墊」，歡迎民眾一同嚐美食拿好禮。

觀傳局表示，為讓穆斯林輕鬆在台北找到家鄉風味，也讓民眾了解穆斯林飲食文化，除了有美食特約活動，台北市也持續鼓勵餐廳及旅館取得穆斯林友善認證，目前台北市已有超過30間穆斯林友善餐廳。

觀傳局表示，今年「清真美食特約店家」活動邀10間以上清真美食店家共同響應，包含肉先生蔬菜健康盒、MAVI土耳其餐廳、阿里巴巴的廚房、塔吉摩洛哥料理、突厥廚房兒童新樂園店、泰姬印度餐廳、清真黃牛肉麵館、水料理溫體牛咖哩飯、杜拜沙威瑪、馬叔餅舖及「炸鷄大獅」7間門市等加入，民眾於17日至22日前往特約店家消費滿額，就能領取限量「手工蠟染杯墊」1個。

今年「清真美食特約店家」活動邀10間以上清真美食店家共同響應，民眾於17日至22日前往特約店家消費滿額，就能領取限量「手工蠟染杯墊」1個。（北市觀傳局提供／張芷瑜台北傳真）

觀傳局補充，今年開齋歡慶強調永續、環保，歡迎民眾相約家人好友，在23日攜帶野餐墊、環保餐具到大安森林公園享受美食，只要在現場填寫活動問卷，或到草地同樂區高歌同歡，還可獲得開齋節限量「美味零食綠包」。

觀傳局也說，當日舞台表演將進行線上直播，並特別加碼抽獎活動，民眾只要透過「台北旅遊網FB」收看舞台表演節目並留言，就有機會抽中iPhone14。更多活動最新資訊請上臺北旅遊網（https://www.travel.taipei/）查詢。