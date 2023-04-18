循環杯又稱外借杯，即提供消費者一次性飲料杯外，更永續的生活解決方案，等同於「不用帶的環保杯」，環保署「一次用飲料杯限制使用對象及實施方式」中規定，連鎖便利商店與速食業者，於今年起需有一定門市提供循環杯借用。

全家便利商店總經理薛東都表示，「全家」響應政府政策，今年不僅已取得環保署核發的「循環(外借)杯良好服務指引」標章，更領先法規規範，快速拓點到全台440店，超過總店數的一成，此次特別感謝聯盟夥伴，讓超商同業、連鎖速食、咖啡、手搖飲、餐飲等產業共同串聯，在世界地球日為環境永續+1，其中許多企業甚至不是法規規範要設置循環杯的業別，卻願意打破企業藩籬，和環保永續站在同一陣線，讓循環杯串起消費者從早到晚的各種生活場景，實踐「便利永續你也+1」的精神。

此次「永續循環杯大聯盟」，不僅召集「全家」、萊爾富、OKmart、頂呱呱等業者共同響應，更將觸角擴大到法規以外的產業，包含連鎖咖啡cama cafe、早餐店Q Burger、手搖飲鮮茶道、餐飲店Let’s Cafe PLUS的指定店點，組建開放式、免機台、跨業別的借還生態圈，讓民眾實踐環保的生活場景更多元，借杯、還杯更方便。

「全家」生鮮調理部林鴻成部長觀察到，隨近年民眾永續意識抬頭且環保署政策有效推動，自備環保杯比例已拉高至近兩成，然常忘記帶、體積大不易隨時隨身攜帶…等，是許多有心環保民眾的共同痛點。「全家」與環海淨塑因而積極倡導「循環杯=不用帶的環保杯」、「買咖啡就借循環杯」，讓民眾在環保與便利兩者間毋須取捨，而是享受環保與方便的最大交集，且隨著永續循環杯大聯盟的建立，除原有「隨借隨還」、「免費借還」的特色外，民眾更能於不同產業的店點互相「甲地借、乙地還」，便利性再升級，勢必將更有助民眾養成綠色消費習慣。