Our 9-run 8th inning for your viewing pleasure. @STIHLUSA Play of the Day pic.twitter.com/LgiJisGo0h — Red Sox (@RedSox) April 23, 2023

紅襪24日在釀酒人主場「單局9分」逆轉勝，日本好手吉田正尚、台灣「國防部長」張育成都做出貢獻，總教練柯拉（Alex Cora）說：「這是一支團隊，我們會拚戰到比賽結束為止，每一場比賽都是如此。」然而紅襪當時只落後1分，在第8局連打9分也真的夠狠，終場12比5戰勝釀酒人。

吉田正尚在今年WBC經典賽表現傑出，被紅襪安排擔任第四棒核心打者，但是開季狀況不順。同樣在經典賽A組預賽獲選MVP的張育成也面臨相同問題，所幸兩人最近都有好轉。吉田說：「從這個系列賽開始，我感覺更加自在了，我和打擊教練談論過揮棒動作並做出改善。」

釀酒人在第8局換上中繼投手布許（Matt Bush），立即遭到「紅鬍子」騰納（Justin Turner）、吉田正尚轟出「背靠背」全壘打。

紅襪後面仍舊連連安打，第九棒張育成也趁亂擊出他單場第2安，當時一三壘有人，張育成快腿盜二壘得逞。釀酒人因為張育成跑掉了一壘空著，所以故意四壞避開強棒狄弗斯（Rafael Devers）填補成滿壘，不幸弄巧成拙，遭到吉田正尚轟出滿貫全壘打！

吉田正尚單局雙轟，成為紅襪2008年「老爹」歐提茲（David Ortiz）以來的第一人。歐提茲已入選名人堂，吉田說：「打出和紅襪傳奇一樣的表現，我感到很光榮。」張育成打擊率上升到0.146（近7場0.240），吉田正尚0.231。