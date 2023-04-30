美國抗中鷹派大將、前白宮國安顧問波頓（John Bolton）29日出席獨派團體活動發表演說。波頓認為，烏克蘭是對抗強鄰的最好模範，台灣不只該加強軍事能力，更要加強戰鬥意志，他並建議台灣應跟隨美國腳步，提高國防預算佔比。前立委蔡正元直批波頓，正在台灣鼓動對立和戰爭，台灣人民若想拿這種兇手當靠山，競相以激怒對岸武力相向爲得意，不尋求兩岸的和解，那波頓所造的罪孽，有一天就會變成台灣的惡夢。

「波頓是滿手血腥的兇手！」蔡正元今(30日)在臉書發文痛批，波頓是最典型的美國罪犯，滿口謊言、滿手血腥，身上附著數百萬條人命的兇手。直言這種人不除，不知道還有多少條人命會消失？不知道還有多少人會變難民？

蔡正元強調，但是波頓這種歷史上最無恥的戰犯，正在台灣鼓動對立和戰爭，台灣當權者也正在擁抱這位殺人兇手。台灣人民想拿這種兇手當靠山，不尋求兩岸的和解，競相以激怒對岸武力相向爲得意？「波頓所造的罪孽，有一天就會變成台灣的惡夢！」