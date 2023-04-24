國民黨台北市議員徐巧芯在立委初選成功出線，但竟有綠營側翼鼓吹稱「台派朋友有戶籍可以遷的話，快點把戶籍遷到信義區，今年立委勝選爽度第一名肯定是信義區」。徐巧芯23日在《週末大爆卦》節目表示，歡迎他們遷戶籍，這樣綠營就有機會在偏綠選區落選，是一個很白痴的說法。她並指出，媒體識讀外的「觀眾識讀」也很重要，現在綠網軍常會假扮藍營支持者去搞分化撕裂，政治人物要了解民進黨會用這種操作。

「歡迎他們遷戶籍到我們這裡啊！」徐巧芯直言，因為他們的戶籍遷過來這邊以後，他們那邊就少一票，「我們那裡也多一個機會，所以這個是一個很白痴的說法！」建議一些側翼的邏輯跟頭腦真的要更新一下，假設你現在是住在一個比較綠的選區，你有機會把你民進黨的立委候選人捧上去，你把那邊的人遷到徐巧芯這一區，那你那邊不就落選了嗎？「所以我是歡迎大家這麼做啦，反正我會很努力嘛！」

徐巧芯表示，側翼期待這麼久，就是期待徐巧芯翻車，也知道自己在側翼裡面的仇恨值非常高。確實他們有時候也會假裝支持徐巧芯，或假裝別人的支持者，讓對方產生不好的感覺。比方說，有一陣子跟一位同黨立委有衝突的時候，側翼就跑去對方那邊，假裝是徐巧芯支持者，然後罵對方。自己就趕快傳簡訊給對方說，那些都不是我們的人，那些都是側翼，因為怕對方看不懂。

徐巧芯指出，以前有個名詞叫「媒體識讀」，現在「觀眾識讀」也很重要！因為民進黨網軍或假帳號，他們會假扮成某一個類型，比方說你的支持者，或他的支持者，在中間反串，然後去撕裂你們彼此。所以現在的政治人物也需要有這個觀眾識讀，要了解民進黨他會用這種方式操作。

「我必須說：很抱歉，讓你們側翼又再度失望了！」徐巧芯強調「你們這104個當時被我告側翼同樂會的人，接下來還是要繼續面對司法的審判！」