國民黨台北市第七選區（信義、南松山）立委初選由台北市議員徐巧芯出線，對上民進黨議員許淑華，徐率先攻擊許多次不出席議會大會，許則反擊徐2022年4月13日未到場。許淑華26日呼籲，希望接下來君子之爭，議員也需要負責政策推動、地方建設，若因此被說是薪水小偷，無奈也委屈，不要這樣標籤所有議員。

國民黨第七選區立委初選由徐巧芯戰勝現任立委費鴻泰，並於今日獲國民黨正式提名。許淑華表示，尊重初選機制，恭喜徐通過黨內初選，徐也是優秀的議員，希望接下來君子之爭，提出政見、政策和專業讓選民評估。

媒體追問，提出君子之爭，是認為徐巧芯目前的打法並不君子？許淑華回覆，如果徐多做1、2屆議員，就知道地方服務非常多，議員工作不是只有坐在議場看議案，還要負責政策推動、地方建設，時間不夠用，要選擇當下更需要立即處理的事項，如果因此被說是薪水小偷，很無奈也很委屈，不要這樣標籤所有議員。

許淑華昨曬出徐2022年4月13日未到場大會的照片，許淑華解釋，只是為呈現給民眾議員上班的狀況，並非刻意打擊徐，不希望誤導所有人對議會有負面觀感，每位議員都很努力。

而徐巧芯非典型對手，是否比較難打？許淑華表示，呈現自己的專業比較重要，也要為費鴻泰講公道話，費在地方認真經營，但受到徐巧芯的言語攻擊，也不太舍得費，費是可敬的對手，並尊重國民黨初選機制，出線後不管結果都是可敬的對手。

許淑華說，之前也不知道徐巧芯會採這樣的打法，看國民黨初選過程其實大概可以知道徐巧芯的個性、態度和看法，予以尊重，不希望負面攻擊的選舉方式，盼將好的一面讓民眾看到。