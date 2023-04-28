國民黨「最美發言人」李明璇日前表態，2024要挑戰最艱困選區。對此，消息人士指出，她有可能出戰台北市第二（士林、大同）選區，和剛從初選勝出的民進黨台北市議員王世堅對決。李明璇本人昨(27)日也在臉書回應這個問題，並透露確實藍營高層詢問過她的意向。

李明璇在臉書撰文表示，自己願意戰艱困選區的消息一傳出，就看到支持者踴躍留言，歡迎她到各地選區，其中包含有新北三重、新莊的，還有台北士林大同、中正萬華，高雄每個選區幾乎都有點名，連台中、嘉義、彰化、宜蘭、台南、屏東，甚至在離島澎湖朋友也有留言。

旋即有民眾留言，「來士林大同跟王世堅一戰」。李明璇則回應，「台北市黨部主委已經三顧茅廬了，真的很感謝黃呂錦茹主委這麼看得起明旋」。下面還有網友笑稱，「美女與野獸的對決，可能會搶掉總統候選人的版面，哈哈」

李明璇表示，國民黨台北市主委已經找過她多次。（圖取自李明璇臉書）

不過今日稍早，李明璇又在《正常發揮》臉書留言，「越沒人去的地方，越不可能的那個地方就會有我！誰說我在台北的？說不定我會在中南部呀，敬請大家期待，答案快公佈了。」引發網友熱議。

李明璇在《正常發揮》臉書的回應。（圖取自正常發揮臉書）

另據消息人士透露， 國民黨北市黨部主委黃呂錦茹確實一再向黨中央溝通，盼李明璇投身台北市第二選區的立委選舉，對戰王世堅，但李明璇這方認為，考量空戰部分在台北已有徐巧芯，南部比較需要相關能量，因此仍以高雄第八選區為主，將對決民進黨現任立委賴瑞隆。