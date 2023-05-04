在新北市長侯友宜出手協調下，國民黨北市港湖區立委初選於3日落幕，由李彥秀代表國民黨參選。至於宣布退選的議員游淑慧，市黨部方面則有意安排她到士林大同區，出戰民進黨議員王世堅。對此游淑慧4日受訪時表示，到士林大同區參選茲事體大，必須要先了解港湖區支持者的態度，以及士林大同區當地議員的想法。不過游淑慧也打趣表示王世堅對女性比較紳士，「跟世堅哥打選戰會很有趣。」

針對前往士林大同區參選立委一事，游淑慧表示茲事體大，由於港湖區是自己的本命區，因此得先了支持者的態度。游淑慧強調，第二個也要了解士林大同區當地議員的想法，畢竟他們也是非常優秀的人才，最後則是「看世堅哥歡不歡迎我」。

游淑慧直言，跟王世堅打選戰會非常有趣，因為王對女性較為紳士，再加上原本黨內預估是會對上何志偉，且認為會非常難打；不過現在換成王世堅，王對南士林的熟稔度不比何志偉，因此也讓黨內發現可能勝出的曙光。

游淑慧強調，接下來會跟市黨部主委黃呂錦茹，以及當地的議員進行討論，如果有更好的人選有意願參選的話，自己也不一定非要放在士林大同區參選，「這場選舉國民黨有很多戰場，也還有很多戰場還沒有足夠的人負責守備位子，所以要看整個戰略布局。」