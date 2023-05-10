新北市長侯友宜是國民黨2024總統大選呼聲相當高的人選，近期頻頻跨區協調立委初選。對此，爭取台北市第五選區（中正、萬華）立委提名的國民黨台北市議員郭昭巖直言，國民黨員對侯友宜較熟識，能獲得多數人認同與肯定。郭昭巖也坦言，若侯友宜來也很難協調中正萬華選區。

侯友宜頻出手協調立委初選，包括新北市第一選區的洪孟楷跟陳偉杰、新北市第十一選區的羅明才跟羅哲彰、台北市第四選區的游淑慧跟李彥秀，以及台北市第一選區的張斯綱跟陳重文。郭昭巖今(10)日接受《中評社》訪問時表示，國民黨需要一位能受到敬重、愛黨的領袖，因此對於侯友宜跨區協調、整合應正向看待，且侯友宜確實比較能獲得大多數黨員認同及肯定。

不過對於中正萬華選區，郭昭巖坦言不容易協調，因她與國民黨台北市議員鍾小平皆已投入選戰，且15日該區就要登記初選，侯友宜若要協調得在15日前。郭昭巖強調，她若退選恐無法向選民交代。