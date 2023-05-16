國民黨明(17)日公布總統徵召人選，據傳黨主席朱立倫昨(15日)晚先後跟鴻海創辦人郭台銘、新北市長侯友宜會晤，且朱立倫在「朱郭會」時向郭提出科學數據以及向縣市長、立委等人的徵詢結果，讓郭明白目前局勢；朱也在「朱侯會」時提及上述資料並邀侯出席明日的中常會，國民黨2024總統人選確定徵召侯友宜。

據《ETtoday新聞雲》今(16)日報導，昨晚朱立倫到郭台銘住所向郭分析目前局勢，提出許多民調顯示，侯友宜仍處於領先地位，且經朱親致電詢問，幾乎全部黨籍縣市首長都認為，侯若代表國民黨參選2024總統大選，對年底選情較有利。此外，秘書長黃健庭也詢問現任立委以及立委參選人，多數人也認同侯友宜是最強母雞。

該報導稱，朱立倫和黃健庭的徵詢過程十分仔細，還從年底選戰角度了解民情輿論；報導並指多數縣市首長、立委、立委參選人考量立委選舉採單一選區制，總統候選人須具備「中道、理性、穩健、務實」特質，不宜走偏鋒。

該報導稱，朱立倫在「朱郭會」後立刻進行「朱侯會」，也提出上述資料，並邀請侯友宜出席明日的中常會。黨籍縣市首長、立委參選人預計將出席明日中常會，營造國民黨大團結氣勢。

相關新聞被轉貼至PTT後引來許多網友議論，並紛紛表示「確定徵召侯」、「朱還是明理人，侯至少比較有料」、「態勢很明顯了」、「看來國民黨要徵召侯友宜了」。