國民黨立委洪孟楷推出「政績問政撲克牌」，民進黨今多位立委偕同立委參選人何博文召開記者會，質疑洪收割政績。對此，洪孟楷反擊稱，綠營同派系立委針對他所推出的撲克牌大作文章，這種不監督政府、只針對在野的競選手法已經徹底秀下限，綠營連民代也不會當。

洪孟楷說，「政績問政撲克牌」不僅是過去三年來一步一腳印在中央與地方問政打拚的成績單，更是敢監督、拚建設的最好證明！他嚴厲表示，現在中央是民進黨執政，過去民進黨為了卡侯而卡新北，已對新北市民不公平，很多重大公共建設懸而未決。

洪孟楷指出，包括淡北道路延宕兩年多才核定，不僅阻礙了淡水民眾一條救命的道路，現在更要負擔物價上漲而暴增的20億預算，民進黨中央真的虧待新北鄉親很多；所以建議民進黨籍何博文主委直接喊話中央政府，不要拿現在民進黨政府早以否決的政策持續跳針，或真的對新北第一選區民眾好一點，早日推動建設完工。

洪孟楷表示，看到同屬民進黨派系的立院國會同仁一起開記者會，他也想請問，對於陳歐珀因為與imb詐騙案首腦來往甚密已經宣布退選，但是對於總統府秘書長、前交通部長林佳龍，過去也曾在交通委員會考察宜蘭時，出席曾耀峰五結豪宅接待所，請問民進黨籍立委們要不要表態？要不要出來說清楚？

洪孟楷批，當國人對詐騙深惡痛絕，民進黨卻跟詐騙集團過從甚密牽扯甚深，這點我們也希望民進黨不要閃躲，尤其各綠營委員及民進黨黨主席賴清德也應該向國人說明清楚，給國人一個交代。

洪孟楷強調，綠營與詐騙集團合污，是可恥的行為，民進黨的民代不會監督政府、只懂針對在野，根本全台最大詐騙集團，這樣的行為無法忍受；2024下架貪腐詐騙集團、人人有責。