新北市長侯友宜被視為藍營2024最強母雞，國民黨17日將宣布總統徵召人選，引發討論。媒體人韋安強調，侯的信任度和感情溫度始終領先其他人，又有刑警研究、解決問題的豐富經驗。所以他才是2024讓台灣人期待和放心，有能力解決台灣困境的人。他還提到侯友宜前陣子打電話給媒體人說「我年紀大了，沒幾年可以做事了」、「真的還很想為台灣和鄉親們做點事」，這想法讓他能夠捨名節、捨我其誰地為台灣人打拚。

「侯友宜為什麼捨命、捨名節？捨我其誰地這麼拚？」韋安今(16日)在臉書發文表示，有些人總是用有色眼光看侯友宜，當他即將被國民黨提名參選2024總統時，這些人卻風言風語，說「提名侯友宜國民黨絕對不會贏」。一位出家人說「眼睛有業障，怎麼連這都看不清？」這就是啊！

韋安再次預言，侯友宜有著40多年長期累積而來的民意基礎，人民對他的信任度和感情溫度始終領先其他政治人物。而且他又有著刑警般的智慧，以及研究、解決問題的豐富經驗。所以他才是2024讓台灣人期待和放心，真正有能力發現和解決台灣當下所面臨內外難題和困境的人。

韋安指出，侯友宜自詡要把每個角色扮演好，過去他曾扮演15個角色，沒讓台灣人失望過。他說：台灣在國際生存、國際現實底下，也應保有自己的優勢跟自己的信心，務實不務虛，讓國際社會重視中華民國的存在。他說：我們有責任守護下一代，讓永續發展的台灣繼續走下去，更要盡最大的努力，讓台海穩定區域和平，創造一個永續繁榮的台灣。侯友宜也曾說過「捨命難，捨名節更難。為人民、國家大義，兩者皆得捨！」

韋安強調，在總質詢時侯說，必須讓國際重視中華民國，因此得凝聚台灣的共識力量，讓大家清楚中華民國與台灣的關係密不可分。就像杯和水，杯在水在，杯破水則覆，就像覆巢之下無完卵。他永遠效忠中華民國、愛台灣這塊土地，守護人民安全與生命，這是一生不變的職志。

韋安提到，前陣子，侯友宜打電話給一位媒體人，他嘶啞而堅定的說：「兄弟，我年紀大了，沒幾年可以做事了」、「但是現在這個局面，我真的還很想為台灣和鄉親們做點事！」侯友宜義無反顧、捨我其誰，就是一個簡單的理念。18歲他一個南部鄉村的青年，北漂就多讀警察大學，國家和人民給了他今天的一切，也養成他「為國家為人民做更多的事，是不變的初心」