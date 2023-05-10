民眾黨主席柯文哲辦公室發言人陳智菡昨在網路節目專訪提及柯文哲代表民眾黨參選2024總統，「99.9會參選到底」。柯今天下午受訪說，自己99.99999％參選，由於民進黨台北市議員王世堅日前預言柯文哲9月「抽腿」，柯並點名王世堅「不要逃，吞曲棍球」。

媒體詢問，99.9％的可能參選到底？柯文哲笑答，再加兩個「99」，99.99999％（參選）。隨後又碎念說，「算了不要跟你們開玩笑，奇怪，我每天要應付你們這些很無聊的題目，人生實在是浪費生命，你們今天已經足夠回去交差了」。

而王世堅日前預言，柯文哲將在9月「抽腿」，把自己列入民眾黨不分區立委，轉而與國民黨合作，爭取立法院長職位。柯文哲今受訪結束後，突然來一記回馬槍，嗆聲「那個王世堅不要逃，吞曲棍球」，媒體稱王要賭跳海，柯文哲說「問題是我就是要跟他賭曲棍球啊」，他最氣的政治人物就是，整天隨便講講，真的說「來拚」，逃到不知道哪裡去，太令人失望了！