2024各縣市區域立委選戰，藍綠都積極布局，高雄市8席立委目前由民進黨全拿，但第三選區(左營、楠梓)現任立委劉世芳不爭取連任，接班人選引發綠營熱議，國民黨則派出「最美發言人」李明璇出戰第八選區(前鎮、小港)讓在地選民士氣大振。媒體人黃揚明今（2）日指出，李明璇的勝算可能並不大，但若是得票數能夠重挫綠營，將是國民黨 2026 年高雄市長選舉的一大關鍵。

國民黨發言人李明璇今日向本報證實，明天將正式通過黨徵召，參選高雄市前鎮、小港區立委。而左楠區立委的空缺，藍綠人選都尚未定論，但有傳言稱綠營有意徵召鳳山區市議員黃捷跨區參戰。

民進黨高雄左楠區立委劉世芳先前宣布不角逐連任，目前接棒人選未定，與綠營友好的無黨籍高市議員黃捷被點名是可能人選。（洪浩軒攝）

媒體人黃揚明今在《大新聞大報卦》節目中指出，前鎮、小港的現任立委賴瑞隆，已經是新潮流內定的 2026 年高雄市長候選人，所以2024年立委，賴不僅要選贏、還有衝高票數的壓力。對於李明璇來說，前鎮小港勝算可能不大，但只要有機會壓低賴瑞隆的得票率，就是壓低未來高雄市長的可能人選的氣勢，這是李明璇2024年最重要的功能。

黃揚明指出，對國民黨來說，高雄市八席立委都是鐵板一塊，但左楠選區將會是突破口。若綠營徵召黃捷參選，她目前是仍是無黨籍、首先要能讓黨內服氣，其次是黃捷是鳳山區議員，從未經營過左營楠梓，有人氣、有聲量，但不一定能化作選票。而黃捷也被認為可能威脅到鳳山的現任立委許智傑的位置，所以黨內才傳出要推黃捷到其他選區。

黃揚明續指，楠梓有機會是國民黨能抓住的破口，因先前的台積電設廠議題把房價炒到很高，但當地民眾至今仍未實際受惠，廠區還是空殼，但房價已經飆高「未蒙其利、先受其害」，尤其是當地年輕人看到房價飆高 3至4 成，突然就買不起房，這些怨氣可能就會指向執政的民進黨，國民黨就可以抓住這些在地的議題去打、去經營。