國民黨台北市立委第6選區（大安區），由台北市議員鍾沛君、前議員羅智強及國安會前副祕書長楊永明進行爭取。鍾沛君今（8）日透露，日前拜票時有民眾告知別組團隊稱她將退選，讓她重申一定選到底，對手羅智強得知後也在臉書表態「支持鍾沛君提告！追究造謠者！」

鍾沛君今日在臉書表示，日前她與團隊前往大安森林公園拜票時，有一位正在運動的大哥對於她仍在拜票感到相當驚訝，直呼「前幾天OOO跟助理來拜票，他怎麼跟我們說妳已經要退了，會讓給他」，讓她直言「聽到這樣的話，情緒沒有波動是很難」。

「放心，我一定參選到底！」鍾沛君強調，若再聽到有人這樣講，一定要溫和、堅定地請對方別再造謠，並歡迎民眾私訊告知她人事時地，協助她進行蒐證。

隨後羅智強也在臉書發文指出，選前幾天出現抹黑、造謠、栽贓等方式，一直都是民進黨的手段，「真心不希望我們的初選競爭，竟會出現這麼不入流的方法，我支持沛君提告到底，千萬不要縱容和寬待」。

羅智強說，雖然有民眾質疑鍾沛君影射的對手就是他，但在這段初選的期間，他三令五申要求團隊，不管對手攻勢如何猛烈，都必須和氣、尊敬對待，絕對不允許自己的團隊放出這樣的耳語，若真的是他的團隊所為，他一定會負起法律與政治責任。

「初選是一時的，大選獲勝才是最重要的，黨內選舉，要克制冷靜！」羅智強呼籲自己的支持者們，一同力挺鍾沛君提告，「不要給其他有心的人，在我們的初選之中，見縫插針，挑撥離間」。