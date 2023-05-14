國民黨台北市第六選區立委初選結果昨（13）日出爐，由前議員羅智強勝出，有望代表民進黨參選該區的市議員簡舒培砲轟羅是「政治渣男」。對此，羅智強子弟兵、國民黨台北市議員楊植斗指出，簡舒培同樣有落跑紀錄，希望民進黨最後徵召她選立委，他想看看簡的下限到底能有多精彩。

《自由時報》昨報導，簡舒培批評，羅智強一任議員沒當完，又跑回來選立委，有如「外遇背棄糟糠妻的渣男」；除不滿可能的對手外，簡也對自家陣營提出建議，她提到民進黨在大安區長期以來都派出空降、而非長期經營地方的選將，她呼籲黨中央不該輕視長期在地方經營的民代，因為這除了是對民代的汙辱，也是在瞧不起地方支持者。

對於簡舒培的說法，楊植斗今在臉書發文嘲諷，簡從新北市土城區「移情別戀」，跑到台北市選議員的行為，有如「政治渣女」一般；楊並酸簡，指她每次打羅智強時，常常會被迴力鏢砸到自己，希望民進黨最後能徵召她，他想看看「政治渣女」的下限，到底能有多精彩。

許多網友也在楊植斗的貼文留言附和其想法，「這耳光打得真好」、「民進黨無法贏就用狂罵招」、「歡迎簡舒培出場，讓人民用民意告訴她，什麼叫作被人民淘汰」、「照她的說法，多次落跑的民進黨總統候選人兼黨主席賴清德，不就是台灣政壇的超級渣男」。