民進黨總統候選人賴清德表示，民主自由從來不是國民黨DNA，辦理候選人徵召也是黑箱，看不到任何民主自由精神。媒體人吳子嘉表示，最近這一個月，賴清德民調開始下滑，質疑他民調下滑的原因，可能是民進黨內黑金又復辟。

吳子嘉今(20日)在《董事長開講》粉絲見面會中表示，賴清德指國民黨DNA裡頭沒有民主自由，這非常離譜。他居然否定我們自己的民主自由跟存在的價值。賴清德口中批評國民黨的同時，他忘記了一件事情，就是「政黨輪替」。希望賴清德跟國民黨道歉，把這句話收回去。

吳子嘉認為，賴清德接了民進黨主席之後，聲望看起來很高，民調一直在上揚。可是最近這一個月開始，他的民調開始下滑，質疑他民調下滑的原因，是民進黨內的黑金又復辟。

吳子嘉指出，他剛開始接黨主席的時候，他規定排黑條款「終身不得參選」，包括前總統陳水扁的兒子陳致中。推排黑條款時，就面臨到現實利益的挑戰，也面臨他自己雙標的挑戰。

吳子嘉覺得，賴清德今天的失言，會不會是因為民調下滑的關係，他今天攻擊國民黨自由民主的DNA，這太離譜了。