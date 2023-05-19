國民黨徵召新北市長侯友宜參選2024年總統大選，將與民進黨籍副總統賴清德、民眾黨主席柯文哲競逐。中天新聞針對「侯友宜確定參選2024，新北市民怎麼看呢？」進行街訪，有市民認為，侯友宜可能是最佳人選。

中天新聞《盧秀芳辣晚報》19日派出記者針對「侯友宜確定參選2024，新北市民怎麼看呢？」進行街訪，一位正妹表示，「侯友宜呼聲較大，在國民黨裡面，所以可能他的贏面勝算會比較有」。一位伯伯也表示，「希望他能當選」。還有一位先生坦言，「我是看家人，家人比較支持侯友宜」。

有一位媽媽也表達了她的看法，「侯友宜他可能比較有機會把民進黨拉下來。他做得不錯，如果有機會當然是更上一層樓，也是沒有錯」。

年輕人紛紛表示，「OK，可以試試看」、「為他加油，可以的，他很棒！」、「應該蠻意料之內的」、「綠的直接不考慮。這幾年騙太多了，因為我是服務業，疫苗沒有進來，對我們受創很大；疫苗也在擋，你的國民算什麼？」