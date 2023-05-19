國民黨徵召新北市長侯友宜參選2024總統大選，將與民進黨賴清德和民眾黨柯文哲競逐。根據《TVBS》19日公布的最新民調顯示，若柯文哲未參選的情況下，侯友宜以48％領先賴清德的37％。前立委沈富雄表示，柯文哲未來一定會猛打國民黨，暫時不會理民進黨。

沈富雄19日在政論節目《少康戰情室》中表示，如果只有侯友宜、賴清德兩人競逐，柯文哲的支持者裡頭，侯跟賴的比例，也就是票會跑到哪裡？是7比3，所以侯友宜是占絕對優勢。所以從現在開始，柯P一定會猛打國民黨，暫時不會理民進黨。但是國民黨不能打柯P，如果打柯P以後，柯P的支持者就會討厭國民黨，所以不能打柯P，但是國民黨要儘量把自己做好。

沈富雄接著表示，國民黨智庫執行長柯志恩說，國民黨中央已經在整理主要的國政，已經到了成熟的階段。他要向柯志恩喊話，應該要把「青年」這一小塊問題，包括房價、少子化等很多年輕人的問題，綜合成一個特別小組。這次選舉只有兩岸以及青年的問題，其他就差不了多少了，所以一定要一次推出讓大家震撼。

沈富雄指出，若只有侯、賴兩人競逐，既然柯文哲的支持者裡頭，挺藍跟綠的比例是7比3，若國民黨把自己做好。最後就棄保了，「7比3」的棄保，還有什麼好擔心的。