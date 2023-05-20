民進黨台北市黨部於5月16日以有人檢舉損害民進黨黨聲譽為由，開除前立委郭正亮黨籍，目前正移送評委會處理中。郭正亮19日突擊發出聲明，宣布退出民進黨。前民進黨立委沈富雄表示，郭正亮在黨中央完成通過開除案之前，先退黨，有很多人都這樣做。

沈富雄19日在政論節目《少康戰情室》中表示，郭正亮原本否認他是民進黨，但他黨籍還在，他沒繳黨費，所以他是失聯黨員。現在因為台北市黨部開除他了，所以郭正亮要在黨中央完成通過他的開除案之前，先退黨，很多人都會這樣做。

國民黨立委洪孟楷19日也在臉書貼文表示，日前錄影，與立院前輩共同合照，當中包括媒體人黃暐瀚、郭正亮，還有王世堅。雖然我們幾位政治立場不一定相同，但是堅持說真話的理念，才是重要的。

洪孟楷接著指出，政治是一時，做人才是永久的。執政黨應該好好想想，把不講好聽話的人一個個趕走，把反對的聲音一個個關閉，是天下太平？還是威斷獨行？把台灣人民及中華民國利益，永遠放在政黨之前，才是真正對的事，堅持做對的事，加油！