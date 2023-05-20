2024總統大選正式開打，國民黨總統參選人侯友宜今提到，中華民國自由民主已深化40年，民主自由早是我們的DNA。此話遭民進黨總統參選人賴清德反擊，民主自由不是國民黨的DNA，國民黨連總統徵召都充滿黑箱。對此，前台南市議員謝龍介20日就氣炸表示「是在講什麼沒DNA，剛好就好」，引發討論。
謝龍介20日在網路節目《董事長開講》的現場活動中表示，「是在講什麼沒DNA，剛好就好，人家侯友宜是說，台灣民主化已經2、30年，政黨輪替3、4次了，所以民主自由的DNA是台灣2300萬人大家都有，這樣還要把人抹黑？」謝龍介更直言，「賴清德你怎麼不想想看，今天的台灣你是執政黨的副總統，把台灣弄到瀕臨戰爭的邊緣，你不檢討，還在分化政黨，分裂人民，造成台灣人互相誤解」。
謝龍介更提及，「如果要講DNA，沒有民主自由的DNA是哪一黨？是2019年時你賴清德要挑戰蔡英文參選總統，你的民調當初是贏蔡英文的，結果是被沒有民主自由DNA的蔡英文，在初選的時候內外殺，殺到最後才說『蔡總統請妳不要用網軍對付我』」。
謝龍介最後更說，「明明100％的言論自由，卻把人家電視台關起來，這樣有民主自由的DNA嗎？這樣相較之下，民進黨跟國民黨誰才有民主自由的DNA？」
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