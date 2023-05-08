林智堅市府又慘了？ 高虹安揭斥資五億納骨塔竟嚴重積水

新竹市政府今(8日)指出將於15日啟用的永恆之丘納骨塔，設計未周詳考量新竹風雨特性，出現雨水隨強風吹入牌位塔位區，造成積水等問題。媒體人黃揚明揭露當年時任新竹市長林智堅在永恆之丘前的擺拍照片，讓網友看了也直呼「真的很會擺拍！」、「做事沒半步，擺拍自戀一流！」

新竹市高達5億工程經費的「大坪頂永恆之丘納骨塔」傳重大設計問題，新竹市政府8日舉行記者會，指永恆之丘納骨塔建築構造採半開放式設計，但未周詳考量新竹風雨特性，雨水伴隨風吹大量落入牌位塔位區，已造成嚴重積水等問題，市府將編列預算補救，最晚在明年清明前改善完成。市府同時強調，此工程廠商並無問題，完全照圖施工，但由於幾年前設計已被確定，建築主體也已完成，面對問題只能要逐步解決問題。

市長高虹安提醒民眾，5月15日永恆之丘就要正式啟用，並開放民眾「選位」，市府有責任與義務告知目前暫時會有「風」、「水」方面的問題。市府民政處表示，其實雨水會大量落入永恆之丘靈骨塔的情況早於去年就被發現，市府雖於去年投入1730萬補救改善，包括2樓增設鋁門窗、遮雨屋簷、5樓增設百葉格柵、天井加蓋透明玻璃等，但仍無法有效遮蔽風雨。

今年4月19日新竹地區降下豪雨，永恆之丘2樓神主牌位區南側，以及祭祀空間均有雨水落入，現場積水不退。另於5樓櫃位區，雨水穿透百葉窗落在牌位櫃位面板情形，都將造成民眾使用上不便，總計影響塔位約有6000個、約佔13.71％；影響祖先牌位約4000個、佔37.62％。

「這次我挺林智堅，畢竟誰規定靈骨塔不能淋雨、積水的？搞不好還可『風生水起』旺後代！」黃揚明今(8日)在臉書發文附圖直酸：更何況，去年永恆之丘還獲得了德國紅點設計獎，林智堅也到場「監（擺）工（拍）」，堪稱台灣之光，才花5億多，很划算了，不容高市府汙蔑。

只見時任新竹市長林智堅站在畫面C位，四人穿西裝前後參差站立，做出透視遠近感，林智堅西裝頭油亮髮型、左手插在口袋，搭配背後拿到幾大設計獎的永恆之丘建築，擺拍效果滿點。網友虧「真的是做事沒半步，擺拍自戀一流，苦了新竹市人民淪笑柄」、「治肩真的很會擺拍！」